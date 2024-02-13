محكمة تونسية تمدد توقيف راشد الغنوشي
مددت محكمة تونسية توقيف رئيس "حركة النهضة" الإسلامية، راشد الغنوشي، وقياديين اثنين آخرين، على ذمة قضية تتعلق بالتهديد بإشعال حرب أهلية في البلاد في حال استبعاد الإسلام السياسي.
ونقل موقع موزاييك المحلي عن مصادر لم يسمها أن قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس قرر تمديد التوقيف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية ثانية بحق الغنوشي وقياديين اثنين آخرين من الحركة
على ذمة قضية "تبديل هيئة الدولة".
وكانت المحكمة قررت، في أبريل/نيسان الماضي، سجن الغنوشي وقياديين من النهضة على خلفية اجتماع بين رئيس الحركة وقيادات من جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وقال الغنوشي خلال الاجتماع، بحسب فيديو نُشر آنذاك، إن تونس من دون نهضة وإسلام سياسي هي "مشروع حرب أهلية".
والغنوشي موقوف منذ ذلك الوقت بتهمة التآمر على أمن الدولة، كما واجه حكما قضائيا آخر بالسجن 3 سنوات بتهمة تلقي التمويل من جهة أجنبية في انتخابات 2019.
كما قرر القضاء التونسي سجن الغنوشي مدة عام بتهمة غسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة، فيما يُعرف بقضية شركة "أنستالينغو" المختصة بالإنتاج الإعلامي، والسجن أيضا 15 شهرا بتهمة التحريض على رجال الأمن.