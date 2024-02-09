"أوصاني جدها بدفنها".. فلسطيني يروي لـ"إرم نيوز" المأساة

"أوصاني جدها بأن أدفنها إذا استشهد، وغادر مسرعًا للعودة إلى مكان الاستهداف بحثًا عن بقية عائلته التي تعرضت لقصف مباشر لمنزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة".. هكذا بدأ أمين عابد حديثه لـ"إرم نيوز".

وقال عابد، وهو من مخيم جباليا: "نزحت أنا وعائلتي من منزلنا بعد تعرضه لأضرار جسيمة جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على حي الفاخورة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إلى مستشفى اليمن السعيد، وهو مستشفى قيد الإنشاء وسط المخيم".

وتابع: "بعد حوالي أسبوع من مكوثنا في المستشفى الذي تحوّل لمركز إيواء لآلاف النازحين، قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق عدة قذائف تجاه الخيام، ما أدى إلى وقوع مجزرة مروّعة بحق العائلات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات".