3 سيناريوهات لحرب غزة بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود

أكد محللون ومختصون في الشأن السياسي، أن هناك ثلاثة سيناريوهات للحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، لاسيما بعد وصول مفاوضات التهدئة التي يقودها وسطاء دوليون وإقليميون إلى طريق مسدود.

وبحسب الخبراء، فإن السيناريو الأول يتمثل في الدخول بجولة قتال جديدة هي الأعنف منذ بدء الحرب على غزة، والثاني يتمثل في التوافق على هدنة مؤقتة في إطار صفقة تبادل على غرار ما حدث العام الماضي، أما السيناريو الثالث فيتمثل في اتفاق طويل الأمد، وهو ما يحتاج لاختراق كبير بمفاوضات التهدئة.

وحمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مسؤولية الجمود الحالي في مفاوضات وقف إطلاق النار لإسرائيل، مؤكدًا تمسك حماس بمطالبها المتعلقة بإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة بشكل دائم في أي اتفاق.

وقال هنية، في خطاب تلفزيوني: "الاحتلال الإسرائيلي أدخل تعديلات على المقترح، وضعت المفاوضات في طريق مسدود، والحركة مصممة على مواصلة مساعيها لوقف هذا العدوان الغاشم بكل الطرق والوسائل الممكنة".