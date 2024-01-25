كاميرون لإسرائيل: يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة السماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في القطاع المحاصر الذين يعيشون "وضعًا مأساويًّا".

وذكر كاميرون، الذي يزور الشرق الأوسط والتقى بشكل منفصل نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، أن بريطانيا وقطر تتعاونان معًا لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، إذ سيتم نقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوًّا اليوم ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.

وأدت الحرب التي تشنُّها إسرائيل على غزة إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وتسببت في أزمة إنسانية ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.