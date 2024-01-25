كاميرون لإسرائيل: يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة السماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في القطاع المحاصر الذين يعيشون "وضعًا مأساويًّا".
وذكر كاميرون، الذي يزور الشرق الأوسط والتقى بشكل منفصل نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، أن بريطانيا وقطر تتعاونان معًا لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، إذ سيتم نقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوًّا اليوم ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.
وأدت الحرب التي تشنُّها إسرائيل على غزة إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وتسببت في أزمة إنسانية ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.
وقال كاميرون إن "حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره"، وإنه "يجب بذل المزيد وبشكل أسرع لمساعدة المحاصرين الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي"، وزاد "لقد رفعنا مساعداتنا لغزة إلى ثلاثة أمثال، لكن جهودنا لن تُحدث فرقًا إلا إذا وصلت المساعدات إلى مَن هم في أمس الحاجة إليها".
وأضاف "وكما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو، يجب أن تتمكن شاحنات المساعدات من الوصول إلى غزة ويجب فتح مزيد من المعابر. نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار".
وذكر مكتب كاميرون أنه حث القادة الإسرائيليين على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات إلى غزة.