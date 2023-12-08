الإمارات تطلب من مجلس الأمن التصويت الجمعة على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

قال دبلوماسيون إن الإمارات طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت صباح الجمعة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كتب عبر حسابه على منصة إكس أن دولة الإمارات قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية.

وقال "قدمت دولة الإمارات مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق كما أورد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته".