حميدتي: آبي أحمد أكد أهمية إيجاد حل للأزمة في السودان

قال محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان، التي تتصارع منذ منتصف أبريل، مع قوات الجيش السوداني، إنه بحث الأوضاع المتأزمة في بلاده مع رئيس وزراء إثيوبيا.

وذكر "حميدتي" عبر تويتر أنه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الإثيوبي، ناقشنا خلاله الأوضاع الراهنة في بلادنا، والموضوعات المتعلقة بالأزمة.

وبحسب تغريدة "حميدتي" نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، فإن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أكد أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة.

وأضاف دقلو أن آبي أحمد أعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مبديًا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف.