"اتفاقية المعابر".. خيار لإعادة العمل بمعبر رفح

ما هي اتفاقية المعابر؟

اتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2005، أو كما تُعرف باسم اتفاقية حركة التنقل والوصول، هي اتفاقية تهدف لتحسين تنقل الفلسطينيين ونشاطهم الاقتصادي داخل الأراضي الفلسطينية، وفتح الحدود بين مصر وغزة.

وجاءت الاتفاقية إثر فرض إسرائيل قيودا كبيرة على حرية تنقل الفلسطينيين، إذ تنص الاتفاقية على أن العمل بمعبر رفح يتم بالتنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية، وتحت إشراف طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

كما سمحت الاتفاقية للبضائع بالعبور من معبر المنطار الذي تسيطر عليه إسرائيل، علاوة على إنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة لإمكانية البدء في بناء ميناء بحري في غزة، وإجراء مشاورات لإنشاء مطار.

ووفق الاتفاقية، فإنه يُسمح فقط للأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية أو رعايا أجانب، باستثناء فئات معينة خاضعة للرقابة الإسرائيلية، بالدخول والخروج من معبر رفح، ويجب على السلطة الفلسطينية إخطار السلطات الإسرائيلية قبل 48 ساعة من عبور شخص من الفئات المستثناة.

كما تنص الاتفاقية على إمكانية استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر مع الخضوع لرقابة صارمة، ويجب أن يتم التخليص على الواردات من قبل موظفي الجمارك بالسلطة الفلسطينية في كرم أبو سالم، تحت إشراف موظفي الجمارك الإسرائيليين.