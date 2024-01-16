ما حقيقة تطاير جندي إسرائيلي في الجو بتفجير عبوة ناسفة في غزة؟
نفت وسائل إعلام دولية صحة الصورة التي يتم تداولها لجندي إسرائيلي وهو يتطاير في الهواء جراء تفجير عبوة ناسفة في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة مع حركة حماس منذ أكثر من 100 يوم.
وفي التفاصيل التي ذكرتها وكالة "فرانس برس" الفرنسية،، تداول ناشطون الصورة على أنها لجندي إسرائيلي، بينما هي لمزارع سقط وهو يقوم بتقطيع الأشجار؛ ما أدى لتطاير الغبار في محيط سقوطه.
وتظهر الصورة غبارًا يتصاعد وسط الأشجار، ويظهر رجل في الهواء، وجاء في التعليقات المصاحبة "صورة لجندي بعد تفجير عبوة ناسفة في دبابة أمس في غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الثاني بعد المئة قصفه لغزة، ويشن غارات جوية ومدفعية على عدة مناطق وسط وجنوبي القطاع، حيث بلغ عدد القتلى في القطاع 24100 قتيل و 60834 جريحا، بحسب آخر حصيلة معلنة لوزارة الصحة بغزة.