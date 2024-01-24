ضحايا إثر قصف إسرائيلي طال مقر للأونروا في غزة

أعلن مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة توماس وايت، أن قصفاً إسرائيليا استهدف مركز تدريب تابعاً للوكالة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، يؤوي عشرات الآلاف من النازحين؛ ما أدى إلى تسجيل أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، واشتعال النيران في المقر والمباني المحيطة.

وأضاف أن الوصول الآمن إلى المركز والخروج منه ممنوع منذ يومين، والناس محاصرون.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن القتال يشتد في خان يونس.

وفي وقت سابق كان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن الجيش الإسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي، ويفرض حصاراً على مستشفى الأمل في خان يونس.