خاص لـ"إرم نيوز".. بشرى الخليل: توقيف هانيبال القذافي في لبنان غير قانوني

قالت الوكيلة السابقة لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحامية بشرى الخليل، إن توقيف القذافي الابن في لبنان لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بل تحركه دوافع سياسية في المقام الأول.

وتمت إعادة هنيبال القذافي إلى السجن مجددا، بعد نقله بشكل عاجل ليلة الخميس إلى مستشفى "أوتيل ديو" في العاصمة اللبنانية بيروت إثر تدهور صحته؛ جراء تمنعه عن تناول وجبات الغذاء الأساسية.

وقالت بشرى الخليل، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "ليست هناك حجة قانونية لتوقيف القذافي في لبنان.. القضية منتهية لو تم التعامل معها قضائيا وليس سياسيا".

وأضافت الخليل: "تهمة كتم المعلومات الموجهة إلى القذافي ليس لها مبرر قانوني؛ لأنها في هذه الحالة ليست جرما باعتبار أن من يتكتم بشأنهم هم من عائلته، وهذا يسقط الفعل الجرمي".

وتابعت: "هانيبال القذافي لم يتولَ منصبا رسميا، وهذا ما يؤكده المسؤولون السابقون والحاليون في ليبيا، الأمر الذي ينفي مزاعم اضطلاعه بمسؤوليات أمنية وسياسية".