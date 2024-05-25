الظهور الأوّل لأسماء الأسد بعد إعلان مرضها (فيديو)

وكانت الرئاسة السورية، أعلنت إصابة أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".

وقالت في بيان، إنه "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية، تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات، تم تشخيص المرض، وستخضع السيدة الأولى على إثره لبروتوكول علاجي متخصص، يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب".

وأشارت إلى أن "العلاج سيضطر أسماء الأسد إلى الابتعاد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة، كجزء من خطة العلاج".