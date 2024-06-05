قرار إسرائيلي يقرع طبول الحرب مع لبنان

تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى المصادقة على قرار، يرفع عدد جنود الجيش على الحدود مع لبنان، وسط احتمالات لشن حرب واسعة ضد ميليشيا حزب الله، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إنه "من المتوقع أن تقر الحكومة اليوم الأربعاء، زيادة أعداد جنود الاحتياط إلى 350 ألف جندي".

وذكرت الهيئة أن "عدد جنود الاحتياط المنخرطين حتى الآن في صفوف الجيش يبلغ 300 ألف فقط"، مشيرة إلى أن هيئة الأركان طلبت زيادة العدد على خلفية احتمال عملية واسعة على الجبهة الشمالية.

وكان رئيس الأركان هرتسي هليفي قال أمس الثلاثاء، إن الجيش يقترب من نقطة الحسم فيما يتعلق بالجبهة في لبنان، في وقت يقول فيه مسؤولون كبار إن إسرائيل بلغت "نقطة اللا عودة"، مطالبين بالتحرك بشكل مكثف ضد ميليشيا حزب الله.