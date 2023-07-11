إسرائيل تطرد عائلة "صب لبن" الفلسطينية من منزلها في القدس

طردت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عائلة "صب لبن" الفلسطينية من منزلها بالبلدة القديمة في القدس، وسلمته للمستوطنين.

وانتشر العشرات من جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة "عقبة الخالدية" لإخلاء منزل عائلة "صب لبن" الفلسطينية وأجبرت العائلة على تفريغ المنزل من محتوياته بعد اقتحامه في وقت سابق.

وبحسب ما أظهرته مقاطع مصورة تداولتها مواقع وحسابات فلسطينية، فإن المستوطنين استولوا بالفعل على المنزل ودخلوه بعد طرد العائلة الفلسطينية.

بالتزامن مع ذلك، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش و"الشاباك" وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 9 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية.