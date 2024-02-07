إسرائيل تتهم إيران بتقديم 150 مليون دولار لحماس (صور وفيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف روابط مباشرة بين إيران ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إذ حولت طهران ما مجموعه 150 مليون دولار إلى الحركة خلال ست سنوات.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، ما قال إنه "جزء من المعلومات الاستخبارية التي عثرت عليها قواتنا، والتي تدل على العلاقة المباشرة بين إيران وحماس عامة، وبين إيران ويحيى السنوار خاصة".

وتابع: "لقد عثرنا على مستند رسمي صادر عن حماس ومؤرخ في عام 2020، والذي يتضمن تفاصيل المبالغ المالية التي تم تحويلها من إيران من العام 2014 إلى 2020 لاستخدام حماس، ولاستخدام قائد حماس يحيى السنوار الشخصي. أي إجمالاً، مبلغ 150 مليون دولار من إيران إلى حماس".

وقال أدرعي: "عثرنا كذلك في نفس المجمع تحت الأرض على خزنة احتوت على أكثر من 20 مليون شيكل نقدًا والتي كانت مخصصة لاستخدام السنوار الشخصي"، لافتًا إلى أن "هذه المبالغ تنضم إلى عشرات الملايين من الشواقل التي عثرنا عليها خلال النشاط في أنفاق حماس".