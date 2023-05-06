العراق يلوح بتدويل ملف شح المياه لنهري دجلة والفرات

لوح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتدويل ملفي مياه نهري دجلة والفرات، مطالبا بـ"تدخل دولي عاجل" لحل مشكلة انخفاض منسوب مياه النهرين.

وتتّهم الحكومة العراقية كلًا من تركيا وإيران بالتسبب في خفض تدفق مياه النهرين إلى العراق بشكل كبير؛ بسبب تشييد سدود في المنبع.

وقال السوداني، خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه: "العراق بحاجة إلى جهود جميع الأصدقاء لمساعدته في ‏ضمان أمنه المائي ومستقبل أجياله".‏