العراق يلوح بتدويل ملف شح المياه لنهري دجلة والفرات
لوح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتدويل ملفي مياه نهري دجلة والفرات، مطالبا بـ"تدخل دولي عاجل" لحل مشكلة انخفاض منسوب مياه النهرين.
وتتّهم الحكومة العراقية كلًا من تركيا وإيران بالتسبب في خفض تدفق مياه النهرين إلى العراق بشكل كبير؛ بسبب تشييد سدود في المنبع.
وقال السوداني، خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه: "العراق بحاجة إلى جهود جميع الأصدقاء لمساعدته في ضمان أمنه المائي ومستقبل أجياله".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "شح المياه يعدّ تهديداً لثقافة وحضارة العراق، وتهديداً لنهري دجلة والفرات، اللذين بنيت حولهما أهم حضارات العالم".
ويعاني العراق من انخفاض منسوب المياه في نهرَي دجلة والفرات وكلاهما ينبع من تركيا. وتتفاقم هذه الظاهرة جراء المعدلات المتدنية للتساقطات المطرية، خلال السنوات الأخيرة.