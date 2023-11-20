محللون: اختطاف الحوثيين للسفينة "غالاكسي ليدر" لن يحقق الانتصار لغزة

أثار اختطاف ميليشيا الحوثي في اليمن، لسفينة الشحن التجارية "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، العديد من التساؤلات حول أهداف العملية، خصوصا وأنها مبهمة ويشوبها الكثير من الغموض.

وطرح مراقبون، تساؤلات حول جدوى عملية اختطاف السفينة، وآثارها وارتباطها في الأحداث الجارية في غزة، وفيما إذا كان ذلك سيشكل عامل ضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في القطاع.

عملية قرصنة

وقال وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي لـ "إرم نيوز"، إن "اختطاف ميليشيات الحوثي للسفينة في البحر الأحمر، يأتي في سياق العمليات الإرهابية التي تنفذها أذرع إيران في المنطقة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تعيد إلى الذاكرة عمليات القرصنة التي كانت تقوم بها العصابات قبالة سواحل الصومال، والتي استدعت تواجدًا دوليًا لحماية مصالحها في هذه المنطقة الحساسة".