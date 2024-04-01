"الغارديان": مخاوف من تحول غزة إلى "مقديشو جديدة"

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تنامي المخاوف في مدينة غزة من تحولها إلى "مقديشو جديدة" في إشارة إلى العاصمة الصومالية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الإغاثة والخبراء قولهم إن مدينة غزة باتت تواجه، حالة من الفوضى العارمة مع انهيار آخر بقايا النظام المدني، ما يترك فراغًا تملؤه بشكل متزايد "العصابات المسلحة والعشائر والعائلات القوية والمجرمون".

وأضافت أنه "بدأ يظهر في غزة إلى جانب التهديد المستمر بالمجاعة والقصف من قبل القوات الاسرائيلية، عالم وحشي جديد".

وتابعت: "غالبًا ما تظهر في هذا النظام البلطجة والتهديد بالسلاح والسكاكين، وتطال من يحصل على المساعدة الإنسانية ومن لا يحصل رغم الحاجة الشديدة لها".

وأدّى الاستهداف الممنهج لقوات الشرطة في غزة، وإطلاق سراح مئات المعتقلين من السجون في وقت مبكر من الحرب، إلى تفاقم حالة الفوضى.

في السياق ذاته، قال مسؤولو إغاثة غربيون إن الهجمات على الشاحنات المحملة بالأغذية أصبحت منظمة على نحو متزايد، حيث يرصد أفراد العصابات الإجرامية في جنوب غزة تحركات القوافل ويقدمون معلومات بشأنها إلى زعماء العصابات التي تعد كمائن في شمال القطاع للاستيلاء عليها.