الاتحاد الأوروبي: نتنياهو ينوي تهجير 1.7 مليون فلسطيني إلى وجهة مجهولة

اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أنه "ينوي تهجير 1.7 مليون فلسطيني إلى وجهة مجهولة".

وأكد بوريل في تغريدة على موقع (إكس)، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تقوم بدور حيوي يستحيل على غيرها القيام به.

يأتي حديث بوريل في إطار وقف دول مموّلة دعمها للوكالة، بعد اتهام موظفين فيها بالمشاركة ضمن هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

وقال إن "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته"؛ إذ من الضروري انتظار نتائج تحقيقات الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.

ونوّه إلى أن هجوم إسرائيل المحدق على رفح سيؤدي إلى وقف تدفق المساعدات الإنسانية، وتوسيع الكارثة أكثر.