بيرنز يصل إسرائيل اليوم.. هل هي فرصة رفح الأخيرة؟

يصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إلى إسرائيل، الأربعاء، في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث العبرية: "يصل إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء) مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي أدار محادثات صفقة التبادل في الدوحة والقاهرة".

وأوضحت أنه "من المرتقب أن يلتقي بيرنز برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين".

ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، قوله "إذا لم يكن هناك تغيير في مواقف حماس والوسطاء، فإن إسرائيل ستوسع نشاطاتها في رفح".

وأضاف المصدر أنه "من المتوقع أن تُستأنف في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، المحادثات حول صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحماس".

ومساء الثلاثاء، جدد نتنياهو، في كلمة متلفزة التأكيد على رفض تل أبيب مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه حركة "حماس"، الاثنين، مؤكدًا تمسكه بالعملية العسكرية البرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.