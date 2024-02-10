"يصعب وصفها".. فلسطيني يروي أهوال 31 يوما من الاعتقال

يروي الغزّي أحمد حجازي تفاصيل اعتقاله ونجله من قبل الجيش الإسرائيلي بالقول: "كنت أنا وعائلتي في منزلنا بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل جيراننا بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، ما أحدث أضرارًا جسيمة في المنزل".

وأضاف حجازي في حديث لـ"إرم نيوز": "تعرّض منزلنا لأضرار كبيرة جدًا راح ضحيتها ابنة أخي وأصيب معظم من في البيت بجراح مختلفة، اضطررنا حينها إلى ترك المنزل والنزوح إلى منزل أحد الأصدقاء بالقرب من منزلنا وبقينا بداخله طيلة أيام اقتحام الحي".

وتابع: "كانت ليالي الاقتحام لا توصف، والقذائف تنهمر كالمطر وأصوات الصواريخ لا تتوقف، فضلًا عن أصوات الدبابات والآليات العسكرية، كنّا ننتظر في أي لحظة أن يتم استهداف المنزل ونصبح في عداد القتلى".