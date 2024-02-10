"يصعب وصفها".. فلسطيني يروي أهوال 31 يوما من الاعتقال
يروي الغزّي أحمد حجازي تفاصيل اعتقاله ونجله من قبل الجيش الإسرائيلي بالقول: "كنت أنا وعائلتي في منزلنا بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل جيراننا بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، ما أحدث أضرارًا جسيمة في المنزل".
وأضاف حجازي في حديث لـ"إرم نيوز": "تعرّض منزلنا لأضرار كبيرة جدًا راح ضحيتها ابنة أخي وأصيب معظم من في البيت بجراح مختلفة، اضطررنا حينها إلى ترك المنزل والنزوح إلى منزل أحد الأصدقاء بالقرب من منزلنا وبقينا بداخله طيلة أيام اقتحام الحي".
وتابع: "كانت ليالي الاقتحام لا توصف، والقذائف تنهمر كالمطر وأصوات الصواريخ لا تتوقف، فضلًا عن أصوات الدبابات والآليات العسكرية، كنّا ننتظر في أي لحظة أن يتم استهداف المنزل ونصبح في عداد القتلى".
وبين "في إحدى الليالي وفي ساعات متأخرة من الليل وفي الظلام الدامس اقتحم المنزل عشرات من الجنود الإسرائيليين وبدأوا بضربنا بشكل عنيف جدًا بأعقاب البنادق والبساطير، واعتدوا على زوجتي وبناتي وكسروا عظامهن وسط صراخ وبكاء وحالة من الفوضى العارمة".
وزاد حجازي: "حاولت أن أدافع عنهن انهال عليّ أكثر من سبعة جنود بالضرب والتكسير حتى خارت قواي وفي لحظة ووسط حالة الفوضى والضرب والتنكيل، قام أحد الجنود باستخدام سكينه الخاص وقطع جزءا من إصبعي على الفور، صرخت بأعلى صوتي حتى كاد قلبي أن يقف من شدة الألم".
ولفت إلى أنهم "لم يكتفوا بكل هذا التنكيل فاعتقلوني أنا وابني البكر ذو الثلاثة وعشرين عامًا وسط حالة من الإعياء وعدم التركيز وقاموا بترك إصبعي ينزف وتقييدنا وتعصيب أعيننا، ثم مشينا معهم كدروع بشرية مسافة 3 كيلو متر تقريبًا حتى وصلنا إلى إحدى ناقلات الجند التي نقلتنا برفقة مجموعة أخرى من المعتقلين إلى إحدى معسكرات الجيش داخل اسرائيل".
وأشار المفرج عنه: "كان كل تفكيري في ذلك الوقت في عائلتي (زوجتي وابنتاي وابني الصغير) التي تركتها مع عشرات الجنود المتوحشين يضربونهم بقسوة وينكلون بهم، حتى باتت تراودني هواجس مخيفة جدًا من الاعتداء عليهن جنسيًا أو قتلهم.. كنت في حالة يرثى لها".
وتابع: "لم يتوقف الضرب والتنكيل والتجويع داخل معسكر التحقيق لحظة واحدة، فضلًا عن خلعنا لملابسنا في البرد القارس، وإطلاق الكلاب المتوحشة علينا في الظلام الدامس، كنّا نعيش أقسى الأوقات دون رحمة ودون أدنى وجود للمعاملة الإنسانية".
وقال، "بدأ اصبعي المبتور بالالتهاب وبات مجرد تحريكه وكأنها لسعات من الكهرباء تسري في جسدي، طالبتهم مرارًا وتكرارًا بأنني أحتاج إلى علاج فكان الرد"إذا طلبت العلاج مرة أخرى فسأقطع يدك، وكان جادًا جدًا فيما يقول، فلم أعد أطلب".
وبين حجازي "جرى اعتقالنا 31 يومًا لا أتذكر أنني نمت ساعتين بشكل متواصل، وحتى الساعتين كانا إما وسط موسيقى صاخبة أو حالة من الجوع والبرد الشديدين، أي أنني لم أنم طيلة تلك الفترة حتى بات الجهاز العصبي منهار تمامًا ولم يعد لدي القدرة على الإدراك بشكل سليم".
وأكمل حجازي حديثه: أفرجوا عنّا أنا وابني بعد 31 يوما تعرضنا فيها لأقسى أنواع العذاب عبر معبر كرم أبو سالم جنوب رفح بعدما سرقوا كل ما نملك، وفور وصول سيارات الصليب الأحمر لإجلانا طلبت التواصل مع عائلتي فلم أتمكن لانقطاع شبكات الاتصال في شمال غزة، فقررت التواصل مع شقيقي والذي كان نازحًا في رفح، فجاء على الفور لأخذي إلى خيمته في غرب المدينة".
وختم: "عندما وصلت هناك بدأت أسأل عن مصير عائلتي فأخبرونني أنهم بخير، وتعالجوا من كسور قد تعرضوا لها بفعل الضرب، ونزحوا تلك الليلة إلى مركز إيواء ومن ثم إلى منزل عائلة زوجتي بمخيم جباليا شمال القطاع، فهدأت قليلًا واستطعت أن أنام ذلك اليوم وأنا أشعر ببعض الراحة".