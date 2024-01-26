قوات إسرائيلية تفرض إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى

فرضت القوات الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة، أعاقت وصول آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى، لإقامة صلاة الجمعة، حيث نصبت الحواجز الحديدية على مداخل وبوابات وساحات المسجد.

وأفاد مراسل "إرم نيوز"، بأن "الشرطة الإسرائيلية منعت مئات المصلين من الدخول لإداء صلاة الجمعة في المسجد، وقامت بنشر مئات من عناصر الشرطة والجيش، في جميع أحياء البلدة القديمة بالقدس، وعلى مختلف بوابات الحرم القدسي".

وقالت الناشطة من مدينة القدس، منار الشوبكي إن الجيش الإسرائيلي أعاق وصول آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى، فيما وصل عدد محدود من المصلين، ممن حضروا في وقت مبكر، وآخرون استطاعوا التسلل عبر الأسوار".