تجدد مظاهرات المعلمين في السليمانية بكردستان العراق

تظاهر آلاف من المعلمين في السليمانية، إحدى مدن إقليم كردستان أمام تربية المدينة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ أكثر من 4 أشهر، إضافة إلى إطلاق الترفيعات التي توقفت منذ 2014 لحدِّ الآن، وتعيين المحاضرين.

وقطع المتظاهرون، الذين تصل أعدادهم لثلاثة آلاف متظاهر، الطريق الرئيس في المدينة، وهو شارع سالم، منددين بإقحام الملف السياسي برواتب الموظفين بين حكومة بغداد وأربيل.