الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً خلال اقتحام مخيم "نور شمس" قرب طولكرم

قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا وأصاب بالرصاص آخرين، خلال مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت خلال اقتحام الجيش لمخيم "نور شمس" قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية، فجر الثلاثاء.

وأفادت طواقم الإسعاف الفلسطينية، بأن الشاب عايد أبو حرب (21 عاما)، توفي جراء إصابته برصاصة في الرأس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

ونقل الشاب المصاب بالرصاص الإسرائيلي وهو بحالة خطيرة جدا من المخيم إلى المستشفى الحكومي في طولكرم، حيث أعلن الطاقم الطبي عن وفاته متأثرا بإصابته.

وكانت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم "نور شمس"، وخلّف الاقتحام أضرارا بالغة، في بنايات سكنية ومحال في المخيم.