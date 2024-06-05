إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه الجليل الأعلى

ذكرت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة "الجليل الأعلى" شمال إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "صفارات الإنذار انطلقت في كيبوتس المالكية"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرتين.

وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وأن أصوات الصواريخ الاعتراضية سمعت في أجواء القطاعين الأوسط والغربي.

وقصف الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، أطراف بلدات عدة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني قصف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالمدفعية أثناء دخولها إلى موقع المالكية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة، على حد وصفها.