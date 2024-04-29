لابيد يدعو إلى صفقة مع حماس حتى لو أدت لوقف الحرب

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، حتى لو أدت إلى وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال لابيد، عبر منصة "إكس"، إن الحكومة الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو) في حالة "اضطراب كامل، وليست لديها سياسة ولا رؤية".

واعتبر أن هناك أمورًا عدة ينبغي على الحكومة، التي تتولى السلطة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، أن تقوم بها بـ"شكل مختلف"، مبينًا "أن المهمة الأكثر إلحاحًا هي صفقة الرهائن" مع حركة حماس.

وأضاف: "هو قرار صعب، ولكن حان الوقت لاتخاذه، إذ تحتاج الحكومة إلى عقد صفقة رهائن حتى لو كانت تعني وقف الحرب".