نجاة قيادي في الجماعة الإسلامية بلبنان من هجوم إسرائيلي

نجا القيادي في "الجماعة الإسلامية" بلبنان محمد عساف، الإثنين، من محاولة اغتيال نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة الصويري بالبقاع الغربي شرق لبنان.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة منذ بدء المواجهات مع حزب الله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأعلنت ميليشيا حزب الله في لبنان استهداف موقع عسكري إسرائيلي في مستعمرة "شلومي" بالأسلحة الصاروخية، إضافة لموقع آخر في مستعمرة "شوميرا" ومستعمرة "المطلة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أن طائرات حربية أغارت على مبنى عسكري تابع لميليشيا حزب الله في منطقة ميس الجبل.

وأكد أن "قطعة جوية رصدت مخربين تابعين للمنظمة داخل موقع عسكري في أبو شاش، فتم توجيه طائرات حربية لشن غارة فأغارت على الموقع والمخربين فيه"، وفق بيان.