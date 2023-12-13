ملف غزة و"المستقبل الأفضل".. "إرم نيوز" ترصد تطلعات المقترعين في انتخابات الرئاسة المصرية

توافد المصريون في طوابير طويلة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أهمية المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع من أجل "مستقبل أفضل".

الشاب أحمد السيد، الذي كان ينتظر دوره للتصويت في أحد الطوابير قال لـ "إرم نيوز": "تخرجت في كلية الحقوق عام 2009، وعانيت البطالة لمدة عام تقريبًا، وعندما وجدت عملًا، كان متواضعًا لا يتناسب مع شهادتي، فكنت أسلم الأوراق من مكتب إلى آخر، وعندما بدأ الحشد في الـ25 من يناير، قررت أن أكون جزءًا منه".

وأضاف: "عندما سقط النظام في فبراير 2011، ظننت أن الحياة ستصبح أفضل، لكنني أدركت مع مرور الوقت أن الخطأ الأكبر هو أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح دون دولة قوية، ومع ذلك، كنت ألوم والدي، الذي كان يرفض تمامًا ما يحدث في الشارع من فوضى، ظنًّا مِني أنه السبب في فشل الثورة".

وبعد عام 2014، تغيرت الأمور، بحسب أحمد، الذي يقول "بدأت أرى تغييرًا حقيقيًّا في البلاد، وإن كان تدريجيًّا، ولكنه سريع. وأدركت حينها حكمة جيل والدي في عدم الاندفاع نحو التغيير، وعدم التحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في لمح البصر".

تغيير رؤى الشباب

من وجهة نظر، أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة سامية خضر، شهدت رؤى الشباب المصري تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت أكثر واقعية ومسؤولية، في ضوء العديد من المستجدات، أبرزها اهتمام الدولة بهذا القطاع المجتمعي المهم، الذي يُمثّل أكثر من 65% من سكان البلاد.