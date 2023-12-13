قرية سالم في نابلس.. "أرض زيتون" ينخر جذورها الاستيطان

في مشهد أيقوني، ظلت صورة الحاجة محفوظة من قرية سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهي تحتضن شجرة الزيتون المقتلعة من قبل الجيش الإسرائيلي، رمزاً لعمق العلاقة بين تلك الفلسطينية وشجرة الزيتون والتمسك بالأرض.

وتروي المزارعة محفوظة 65 عاماً وهي أم لأربعة أولاد وثماني بنات، لـ"إرم نيوز" تفاصيل علاقتها بأرضها وتمسكها بأشجار الزيتون، قائلة: "الشجرة مثل ابني ومعزتها من معزته، ربيتها كما أربي ابني، حتى أصبح عمرها أربعين عاماً وهي أكبر من عمر أولادي، وبمنشار اقتلعها المستوطن أمام عيني".

ووصفت مشهد سقوط شجر الزيتون المقطع بأنه كمنظر سقوط ابنك قتيلا برصاص الجيش أمام عينك، مضيفة: "بدأت أحضن الشجر المقطع وكأني أحضن أحد أبنائي وقد سقط شهيداً"