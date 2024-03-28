رغم التحذيرات الدولية.. إعلام إسرائيلي يدعي بدء الاستعداد لاجتياح رفح

وقالت "القناة 12" إن "استعدادات الجيش شملت خطة للتعامل مع الأنفاق، ومهاجمة غرف القيادة والمنازل التي يتحصن بها قادة حماس وتصفية عناصر الحركة".

وتابعت: "تمهيدًا لإصدار الأمر بالعملية المستقبلية في رفح، وفي إطار التعامل مع السكان المدنيين المقيمين في رفح، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشراء 40 ألف خيمة من الصين إلى غزة".

وبحسب القناة: "سيتم نقل الخيام فور وصولها إسرائيل إلى قطاع غزة وسيتم تحديد أماكن واضحة لها في القطاع، حيث سيتم نصب الخيام ونقل اللاجئين إليها".

من جانبه، جدد متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مقابلة مع القناة نفسها مساء الأربعاء، الإشارة لموقف بلاده الرافض للعملية العسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وقال: "نعتقد أن القيام بعملية برية كبيرة في رفح هو خطأ".

وأضاف أنه "لا يمكننا ببساطة أن نؤيد هجومًا بريًا كبيرًا في رفح لا يتضمن خطة قابلة للتحقيق، ويمكن التحقق منها، تضمن أمن 1.5 مليون من سكان غزة، الذين وجدوا ملجأ هناك، بسبب العمليات التي جرت في الشمال، وفي خان يونس، وقبل ذلك في مدينة غزة".

وفي إشارة إلى التحذير بشأن "عواقب" العملية العسكرية في رفح، والتي أكدت عليها نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قال كيربي: "كما قالت نائبة الرئيس أيضًا، لن أتكهن، أو أخوض في سيناريوهات افتراضية هنا. نعتقد أن هناك طرقا أخرى لملاحقة حماس في رفح، في حين أن لإسرائيل مرة أخرى كل الحق في القيام بذلك، ولكن بطريقة لا تعرض هؤلاء الأشخاص اللاجئين للخطر".