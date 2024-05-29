تهديدات وتجسس.. الموساد يلاحق قضاة "الجنائية الدولية"

قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان متوجسًا من "الجنائية الدولية" في مدينة لاهاي الهولندية، فعَّل أدوات بلاده الاستخبارية ضد قضاة تلك المحكمة منذ سنوات.

وقالت قناة "الأخبار الـ12" العبرية، نقلًا عن تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، المقرب من عائلة نتنياهو، هدَّد ومارس ضغوطًا على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا.

وكانت التهديدات ضمن محاولة لمنعها من فتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.

ولفت التحقيق إلى أن كوهين التقى المدعية السابقة بشكل سري بضع مرات، وهددها ومارس عليها ضغوطًا للتراجع عن اتهامها لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمني سابق أخبر الصحيفة "معلومة تعد خطيرة"، مفادها هدف كوهين، الذي كان رئيسًا للموساد آنذاك هو "تجنيد" بنسودا لصالح إسرائيل وإجبارها على العمل وفق ما يطلبه منها الموساد.

وفي حوار بين كوهين وبنسودا، من غير المعروف كيف وصل للصحيفة، أبلغها رئيس الموساد ما يلي: "عليك مساعدتنا وتركنا نهتم بك، بالطبع لا ترغبين في التورط في أمور يمكنها أن تهدد أمنك وأمن عائلتك".