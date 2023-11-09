تقرير: إيران تستخدم الفلسطينيين في غزة لخوض "حربها السرية" ضد إسرائيل

ويعلّق أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في الشرق الأوسط، قائلاً إن "الإيرانيين يستغلون الفلسطينيين، اليوم، ليضعوا أنفسهم مرة أخرى في قلب النقاش، ويجسدوا أصوات القضية الفلسطينية".

ووفق التقرير فقد استمرت الحرب السرية بين إسرائيل وإيران لعدة عقود، واشتدت منذ العام 2010، حيث استهدفت إسرائيل المنشآت النووية بهجمات إلكترونية، ونفذت اغتيالات مستهدفة للعلماء، وهاجمت مواقع الميليشيات الشيعية في سوريا.

وأضاف التقرير أن الإسرائيليين واصلوا بعدها ضغوطهم، لا سيما من خلال الضربات التي شنوها، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ضد مطار دمشق وحلب لمنع تسليم الأسلحة إلى ميليشيا "حزب الله" في لبنان.

وفي المقابل تسعى إيران، من خلال ميليشيا "حزب الله" وحركة "حماس" وكذلك الجهاد الإسلامي، إلى تشكيل تهديد وجودي لإسرائيل بشكل دائم.