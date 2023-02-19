حميدتي: لن نسمح لمنسوبي نظام البشير بالوقيعة بين الجيش والدعم السريع

وأكد حميدتي في خطاب حول الوضع السياسي الراهن في البلاد، اليوم، أن "قوات الدعم السريع هي جزء من الجيش السوداني وفق قانونها"، قائلا: "لن أخون العهد أبداً، ولن نسمح لعناصر النظام السابق بالوقيعة بين الدعم السريع والجيش، ونقول لهم لن تستطيعوا بلوغ ذلك ابدًا".

وشدد حميدتي على التزامه بما ورد في "الاتفاق الإطاري" بخصوص مبدأ الجيش الواحد، ودمج قوات الدعم السريع وفق جداول زمنية متفق عليها.

وأضاف: "ملتزمون بصدق بالانخراط في عملية الإصلاح الأمني والعسكري لإصلاح القوات المسلحة وإخراجها من السياسة والاقتصاد كليا، وتأهيلها للتصدي الفعَّال لكل ما يهدد أمن البلاد".

وأكد حميدتي أن "الجيش مؤسسة قومية ذات تاريخ عريق، ولن تكون مطية لحزب أو جهة، بل هي ملك لكل الشعب السوداني، ونحن منها، ولن ندخر جهداً في الدفاع عنها ضد كل من يسيء إليها أو يقلل من شأنها".

وأوضح أن "الاتفاق الإطاري" الموقع في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وضع أساسا متينا لجعل المؤسسة العسكرية تعيد ما فقدته بسبب نظام الرئيس السابق عمر البشير.