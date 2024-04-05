بـ"قاذفة صواريخ".. إسرائيل تحبط محاولة لاغتيال بن غفير

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، الخميس، إحباط محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بقاذفة صواريخ.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي في بيان بأنه "قام بتفكيك خلية إرهابية كانت تعد لشن هجمات في إسرائيل، لا سيما ضد الوزير إيتمار بن غفير".

وأسفر التحقيق المشترك الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بالتعاون مع الشرطة والجيش عن اعتقال 11 مشتبها بهم، من بينهم سبعة مواطنين عرب إسرائيليين، وتم استجوابهم، وفقا للبيان.

وقال : "خطط أعضاء هذه الخلية الإرهابية لشن هجمات ضد قواعد عسكرية ومطار بن غوريون ومكاتب حكومية في القدس. كما خططوا لقتل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من خلال الحصول على قاذفة صواريخ لتنفيذ هذا الهجوم".

ووجهت محكمة بئر السبع لائحة اتهام إلى عشرة من المشتبه بهم الخميس.

ويعرف إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، والعضو في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخطاباته المناهضة للفلسطينيين.

ويدعو بن غفير إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل وترحيل جزء من عرب إسرائيل إلى الدول المجاورة.