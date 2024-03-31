نتنياهو: عملية رفح لن يوقفها شيء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن العملية ضد حماس في رفح جنوبي غزة، لن يوقفها أي شيء، في تأكيد جديد على توجه لاجتياح المدينة التي تؤوي مئات آلاف النازحين.

وفي مؤتمر صحفي، ذكر نتنياهو أن "النصر" على حماس لن يتحقق بدون عملية عسكرية في رفح، مشيرا إلى أن "الضغط العسكري والمرونة" في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح الرهائن، بحسب رويترز.

وبخصوص شمال غزة، قال نتنياهو :" أفضل حل الوضع الأمني في الشمال دبلوماسيا لكننا سنفعل ذلك بطرق أخرى إذا لم يفلح ذلك المسعى".