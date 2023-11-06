اشتية: نرفض قبول تحويلات جزئية لأموال الضرائب من إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية لن تقبل تحويل جزء من أموال الضرائب من إسرائيل التي تحتجز مبالغ مخصصة للنفقات الإدارية في غزة.

وعبّر اشتية عن أمله في أن يؤدّي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال التي تجمعها إسرائيل في مناطق بالضفة الغربية، وتدفعها للسلطة الفلسطينية بموجب ترتيب طويل الأمد بين الجانبين.

وقال اشتية، "إن هذا قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولا نقبل بهذا الفصل. غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني... هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسوف نستمر بالمطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها. هناك تدخل دولي في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوّة خلال الأيام القليلة القادمة".