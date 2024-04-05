واشنطن تراجع تقريراً عن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي في قصف غزة

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أنها تراجع تقريراً إعلامياً يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف التي يقصفها في غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" إن "الولايات المتحدة لم تتحقق من محتوى التقرير الذي نشر في موقعيْ (+972 ماجازين) و(لوكال كول)، الأربعاء".

وأشار كيربي إلى أن "مسؤولي مخابرات إسرائيليين يستخدمون برنامجاً يعرف باسم لافندر".

ونفى الجيش الإسرائيلي، في تصريحات لوسائل إعلام، الخميس، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المتطرفين والأهداف المشتبه بهم.

وجاء في التقرير الإعلامي أن الجيش الإسرائيلي صنّف عشرات الآلاف من سكان غزة كمشتبه بهم باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي ودون مراجعة بشرية تذكر.

وبشكل منفصل، سُئل كيربي في المقابلة أيضاً عن تقرير لموقع "أكسيوس" أفاد بأن "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية وافق على فتح معبر إيريز مع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية".

ورد كيربي بالقول إنه "إذا كان هذا التقرير صحيحا فإن هذه الأنباء مرحّب بها وتتماشى بالتأكيد مع ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصالهما الهاتفي يوم الخميس".

وقال البيت الأبيض إن "بايدن هدد في الاتصال بربط دعم الهجوم الإسرائيلي على غزة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين".