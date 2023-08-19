محمد بن زايد يبحث مع آبي أحمد التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات

أجرى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، محادثات في أديس أبابا، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إلى أن الجانبين بحثا مختلف مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية الحيوية وإمكانات تنميتها في جميع القطاعات.

وأضافت أنهما بحثا أيضا التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وعدداً من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية بناء جسور التعاون وشراكات فاعلة.

ورحّب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا مؤخراً على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة، معربا عن تمنياته أن تصل تلك المفاوضات إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.

وقال محمد بن زايد عقب اللقاء: "سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما..".

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع".