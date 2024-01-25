العثور على جثث 8 صيادين يمنيين في إحدى جزر البحر الأحمر
عُثر، اليوم الخميس، على جثث 8 صيادين، من أبناء مديرية الخوخة جنوب غرب محافظة الحديدة، بعدما لفظتهم مياه البحر إلى إحدى الجزر اليمنية، الواقعة في البحر الأحمر.
وقالت مصادر عسكرية لـ "إرم نيوز"، إن "الصيادين الثمانية، كانت تظهر على أجسادهم آثار طلقات رصاص، في جزيرة ذو حراب التابعة لمديرية ميدي في محافظة حجة، الواقعة في البحر الأحمر".
وتداولت حسابات وشخصيات يمنية عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا ووثائق قالوا إنها تعود للصيادين الثمانية، حيث تم التعرف على بعضهم عن طريق صورهم، أما الآخرون فكانت وثائقهم دالة عليهم.
وتضاربت الأنباء، حول الجهة التي استهدفت الصيادين، خلال إحدى رحلات الصيد، حيث اتَّهم البعض الجانب الأمريكي بقتلهم بعدما ظن أنهم عناصر تابعة لميليشيات الحوثيين، مع رأي آخر يحمّل الميليشيات مسؤولية قتلهم.
وذكرت المصادر أنه "مضى على اختفاء الصيادين، أكثر من شهر، حيث أُعلن، آواخر الشهر الماضي، عن اختفاء الصيادين الثمانية من أبناء مدينة الخوخة، خرجوا في رحلة صيد بحثًا عن رزقهم.