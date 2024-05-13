حريق في القصر الجمهوري بالسودان (فيديو)

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر في "الدعم السريع" قولها، إن الجيش شن قصفا عشوائيا، الأحد، على القصر الجمهوري؛ ما أدى لحرق القصر القديم.

وقالت تلك الوسائل إن قصف القصر الجمهوري جاء بعد تزايد حدة المعارك في سلاح الإشارة في بحري.

ويعتبر القصر الجمهوري أحد معالم الخرطوم الأثرية، حيث تم تشييده في العام 1832م.