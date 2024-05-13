حريق في القصر الجمهوري بالسودان (فيديو)
أعلنت قوات "الدعم السريع" اندلاع حريق داخل القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، موضحة أن قصف الجيش سبّب الحريق، حسبما ذكرت مواقع سودانية.
وأضافت المواقع أن الجيش كان يحاول فك الحصار عن القصر، واستهدف مجموعة من عناصر "الدعم السريع"، التي كانت تتمركز فيه خلال الفترة الماضية.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر في "الدعم السريع" قولها، إن الجيش شن قصفا عشوائيا، الأحد، على القصر الجمهوري؛ ما أدى لحرق القصر القديم.
وقالت تلك الوسائل إن قصف القصر الجمهوري جاء بعد تزايد حدة المعارك في سلاح الإشارة في بحري.
ويعتبر القصر الجمهوري أحد معالم الخرطوم الأثرية، حيث تم تشييده في العام 1832م.