لوموند: حرب غزة كشفت الإفلاس الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي

اعتبر تقرير فرنسي أن الأتحاد الأوروبي أثبت إفلاسه الدبلوماسي في التعاطي مع حرب غزة، بعجز دوله الـ 27 عن كبح جماح إسرائيل في إبادة القطاع.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" اليوم إن دول الاتحاد الأوروبي انقسمت بين معسكر مؤيد لإسرائيل ومعسكر ملتزم باحترام القانون الدولي، مستحضرًا "القرار الرمزي" لبعض الدول الأوروبية بإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية.

واعتبرت "لوموند" أن هذه الخطوة الرمزية سلطت الضوء على "الانقسامات العميقة في الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية الساخنة"، فبعد اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية تبدي ألمانيا موقفًا متشددًا من المسألة وتعتبر فرنسا أن الظروف غير ملائمة لهذه الخطوة؛ ما يعني غياب رؤية أوروبية موحدة.

وأشار التقرير إلى المواقف الأوروبية منذ بدء الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، من الانسجام حول "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" إلى الانقسام حول وقف إطلاق النار.