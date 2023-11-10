هل ارتفعت وتيرة تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي في اليمن؟

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، أن عمليات تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي ارتفعت وتيرتها منذ إعادة فتح ميناء الحديدة شمال غرب البلاد.

وأضاف الداعري، خلال لقاء جمعه برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الجنرال مايكل بيري، في العاصمة اليمنية عدن، "أن ميليشيات الحوثي، لم تلتزم إطلاقاً بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، كعادتها دوماً في نقض العهود والمواثيق".

وأكد الداعري أن "الحوثيين سيظلون يشكلون خطراً حقيقياً يُهدّد المجتمع الإقليمي والملاحة الدولية، كونهم مستمرون بزراعة الألغام في الممرات البحرية، دون أي رادع لهم".

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قد طالب البعثة الأممية المشرفة على تنفيذ اتفاق الحديدة، في لقائه أمس الأربعاء، برئيسها مايكل بيري، بشكل مُشدد على ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي والرقابة المُشدّدة على مينائي الصليف والحديدة".

واستعادت ميليشيات الحوثي، أواخر شهر فبراير الماضي، النشاط الملاحي عبر إعادة فتح الموانئ البحرية (مينائي الصليف والحديدة)، الواقعة في محافظة الحديدة التي تسيطر عليها، والمُطلّة على سواحل البحر الأحمر، وفق تفاهمات سياسية أممية بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، عقب سنوات من التوقف إلا من سفن وبواخر الإغاثة والمساعدات الإنسانية المختلفة.