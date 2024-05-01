شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل محتجين مؤيدين لفلسطين (صور)

اقتحمت شرطة مدينة نيويورك جامعة كولومبيا، فجر الأربعاء، في محاولة لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بعد استيلائهم على مبنى "هاميلتون هول" الدراسي واعتصامهم في الحرم الجامعي منذ أسبوعين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة أفراد شرطة يرتدون خوذات وهم يدخلون الحرم الكائن بمنطقة مانهاتن الذي كان النقطة المحورية لاحتجاجات طلابية.

وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة للتعبير عن معارضة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.