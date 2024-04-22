إعدام منفذ عملية أسفرت عن مقتل قناص إسرائيلي شرق غزة عام 2021‎

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إعدام منفذ عملية أودت بقناص إسرائيلي يُدعى بارئيل شموئيلي، جرت في عام 2021 على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إبان مسيرات العودة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن والدة القناص الإسرائيلي تلقت خطابًا رسميًا من الجيش يفيد بإعدام منفذ العملية، التي أودت بحياة ابنها.