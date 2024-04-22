عناصر بوحدة قتالية في الجيش الإسرائيلي
عناصر بوحدة قتالية في الجيش الإسرائيليرويترز - أرشيفية

إعدام منفذ عملية أسفرت عن مقتل قناص إسرائيلي شرق غزة عام 2021‎

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إعدام منفذ عملية أودت بقناص إسرائيلي يُدعى بارئيل شموئيلي، جرت في عام 2021 على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إبان مسيرات العودة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن والدة القناص الإسرائيلي تلقت خطابًا رسميًا من الجيش يفيد بإعدام منفذ العملية، التي أودت بحياة ابنها.

لحظة قتل الجندي الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة عام 2021
لحظة قتل الجندي الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة عام 2021أرشيفية

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده سيطالون أي "إرهابي" تلطخت يداه بدماء أي إسرائيلي، سواء كان مواطنا مدنيا أو جنديا.

وفي منتصف آب/أغسطس عام 2021، وأثناء فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، قام أحد الفلسطينيين بإطلاق النار بمسدس من مسافة صفر على أحد الجنود الإسرائيليين المتمركزين خلف فتحة للقنص؛ ما أدى إلى مقتله فورًا.

قطاع غزة

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