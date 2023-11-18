معارضة أوروبية لـ"التهجير القسري" للفلسطينيين من غزة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، أنها تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك بعد لقائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، على خلفية الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت "فون دير لايين" على منصة "إكس": "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة مع الرئيس السيسي، وشكرت مصر على دورها بتوفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء".

وأضافت: "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي قائم على حل الدولتين"، الإسرائيلية والفلسطينية.