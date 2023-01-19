العراق يعلن مقتل أربعة من مواطنيه بإطلاق نار في تركيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن مقتل أربعة من المواطنين العراقيين وإصابة آخر؛ إثر حادث إطلاق نار في تركيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان: "تتابع سفارة جمهورية العراق في أنقرة، وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب، حادث إطلاق نار على عجلة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين، وأدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة شخص آخر".
وأضاف الصحاف: "نؤكد متابعاتنا وباهتمام بالغ مع الجانب التركي وعبر السلطات المعنية للوقوف على دوافع وتفاصيل هذا الحادث".
من جانبه، ندد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بشدة بالهجوم الذي استهدف مواطنين من الإقليم في تركيا.
وقال بارزاني في بيان: "مع الأسف الشديد ليلة أمس قتل أربعة مواطنين من إقليم كردستان، وأصيب خامس بجروح في هجوم مسلح في منطقة نصيبين التابعة لمحافظة ماردين التركية".
وأضاف أنه "في الوقت الذي أدين بشدة هذه الجريمة، أطالب الحكومة التركية بتوضيح أسباب ارتكاب هذه الجريمة وتقديم الفاعلين للقضاء".