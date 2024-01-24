لبنان.. قصف بلدات حدودية واستهداف موقع عسكري إسرائيلي

بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بلدة كفركلا (جنوب) بالقذائف الفوسفورية".

وأوضحت أن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت بالقذائف الفوسفورية منطقة بانوراما، في بلدة العديسة، كما تتعرض أطراف مناطق حامول، والضهيرة، وعلما الشعب، وطير حرفا (جنوب)، لقصف متقطع".

وتزامن ذلك مع تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق القطاع الغربي، لا سيما فوق بلدة الناقورة والساحل الجنوبي، وفق الوكالة.

تأتي هذه التطورات بعد يوم من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقاء مع رؤساء البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الواقعة على خط المواجهة قرب الحدود اللبنانية، قال فيها إن "إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق مع لبنان عبر الوسائل السياسية، لأنه حتى لو ذهبنا إلى الحرب، فسيكون هناك في النهاية وقف لإطلاق النار".

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توتراً وتبادلاً متقطعاً للنيران.