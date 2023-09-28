"فاجعة الحمدانية" توقظ ذاكرة العراقيين على مآسي الماضي
عشرات القتلى والمصابين حصلية ضحايا حريق حفل الزفاف في منطقة الحمدانية شرق نينوى تضاف إلى سجل الحرائق المأساوية التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية.
وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، في وقت سابق، أن آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس بلغت 120 قتيلًا، و(220) إصابة نصفهم في حالة حرجة.
وكان تحقيق أولي أفضى إلى أن سبب حريق الحمدانية يعود إلى استخدام الألعاب النارية، وسوء إجراءات السلامة والأمان داخل قاعة "الهيثم" للأفراح.
وأعادت فاجعة حفل الزفاف إلى ذكراة العراقيين حوادث مأوساية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في بضع مناطق بالعراق.
ووفقًا لإحصائيات الدفاع المدني العراقي، فقد شهد العام الماضي نحو 32 ألف حادث حريق توزعت على الدوائر الحكومية والمصانع والمخازن ودور السكن نتج أغلبها عن تماس كهربائي.
وشهد العام 2021 نحو 31.5 ألف حريق كان للعاصمة العراقية نصيب الأسد منها
حرائق مأساوية
في أبريل/ نيسان عام 2021 اندلع حريق هائل في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا في العاصمة بغداد أسفر عن مقتل 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين.
وفي جلسة استثنائية للحكومة العراقية لمناقشة تداعيات الحريق آنذاك، أقال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد.
وبعد أقل من 3 أشهر تكررت المأساة ذاتها في مستشفى الناصرية بمحافظة المثنى جنوبي العراق، حيث اندلع حريق هائل أسفر عن 92 قتيلًا و100 مصاب.
وكشفت التحقيقات أن الحريق نتج بسبب شرارة تطايرت من سلك قديم أدّت إلى انفجار في خزان الأكسجين في المستشفى.
ويقول المسؤولون العراقيون، إن أسباب الحرائق تعود إلى تفشي الفساد، وسوء الإدارة، وانعدام وسائل المراقبة والتفتيش على المنشآت العامة.
وتسلط حوادث الحرائق التي شهدها العراق الضوء على ملف "افتقار المنشآت إلى الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة".
مخاوف من التكرار
وأثارت فاجعة الحمدانية (حريق حفل الزفاف) المخاوف من تكرار حوادث مشابهة في المدارس المبنية من مادتي "سندويش بنل" "الايكوبوند" بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي المقرر في الـ1 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" المحلية عن المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد قوله، إن أعداد المدارس المبنية من مادة "سندويش بنل" في تنازل وهي مدارس وقتية.
وأضاف السيد، أن الوزارة ستتخذ سلسلة إجراءات تتعلق بالسلامة والأمان بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي.
وأعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم الخميس، عن حملة تشمل جميع المشاريع الحيوية والمهمة للتأكد من إجراءات السلامة وتوفير مستلزمات الإطفاء ومنها منظومات الإنذار ومتحسسات الحريق ورفع المخالفات ومنها "السندويش بنل" وتغليف "الايكوبوند".