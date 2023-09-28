"فاجعة الحمدانية" توقظ ذاكرة العراقيين على مآسي الماضي

وأعادت فاجعة حفل الزفاف إلى ذكراة العراقيين حوادث مأوساية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في بضع مناطق بالعراق.

ووفقًا لإحصائيات الدفاع المدني العراقي، فقد شهد العام الماضي نحو 32 ألف حادث حريق توزعت على الدوائر الحكومية والمصانع والمخازن ودور السكن نتج أغلبها عن تماس كهربائي.

وشهد العام 2021 نحو 31.5 ألف حريق كان للعاصمة العراقية نصيب الأسد منها

حرائق مأساوية

في أبريل/ نيسان عام 2021 اندلع حريق هائل في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا في العاصمة بغداد أسفر عن مقتل 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

وفي جلسة استثنائية للحكومة العراقية لمناقشة تداعيات الحريق آنذاك، أقال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد.