عبداللهيان: لبنان قادر على اختيار رئيس دون تدخل خارجي

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، كان في استقبال عبداللهيان في مطار بيروت.

وقال بري خلال استقبال عبداللهيان: "آمل أن تؤدي هذه الرحلة إلى توسيع العلاقات بين البلدين وفي مختلف القضايا قدر الإمكان".

وكانت آخر زيارة قام بها عبداللهيان إلى بيروت، في 24 آذار/ مارس 2022، التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين وزعيم حزب الله حسن نصر الله.

وفشل البرلمان اللبناني للمرة العاشرة في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتتهم كتل برلمانية، نواب حزب الله وحلفائه المدعومين من طهران، بتعطيل انتخاب الرئيس.