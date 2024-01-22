إسرائيل تسعى لـ"إطباق الخناق" على خان يونس (فيديو)

بدأ الجيش الإسرائيلي بالتقدم لأول مرة من المحور الجنوبي لمدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف، بالإضافة إلى توغل من المحور الغربي للمدينة وحصار لمراكز الإيواء، وهو تحرك يراه محللون يهدف إلى "إطباق الخناق على المنطقة".

وقال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى إن "العملية العسكرية في خان يونس قد بلغت منتصفها بعد أن توغّل الجيش الإسرائيلي من المحورين الشرقي والشمالي للمحافظة منذ بداية العملية وخاض فيها اشتباكات عنيفة جدًا ودمّر أكثر من 50% من مباني تلك المناطق، فضلًا عن تجريف الشوارع والبنية التحتية".

وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي المقتحم لتلك المناطق استخدم سياسة الأرض المحروقة حيث قام بعمليات تفخيخ وتفجير لآلاف المنازل في المناطق الشرقية، ومناطق وسط المدينة بعد أن قام بجمع معلومات استخباراتية حول الطبيعة الطبوغرافية لعمق المحافظة فضلًا عن طبيعة فتحات الأنفاق وأماكن تواجدها".