مخاوف من تشريع قانون "يقوض الحريات" في العراق

أبدت جهات سياسية وشعبية مخاوفها، من تشريع البرلمان العراقي قانون "حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، الذي "يهدف الى تقويض الحريات في العراق"، بحسب تلك الجهات.

وسعت القوى السياسية العراقية المتنفذة طيلة السنوات الماضية لتشريع هذا القانون، إلا أن الضغوطات الشعبية وكذلك الضغط من قبل بعض المنظمات الدولية منع تشريع هذا القانون.

ويسعى الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب المدعومة من إيران، إلى تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، مستغلا نفوذه في البرلمان من ناحيتي عدد المقاعد والرئاسة.

وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي سجاد سالم، إن "القوى المتنفذة تريد تشريع قانون يقوض الحريات في العراق بشكل كبير، حتى يكون هناك منع لأي نشاط شعبي يعارضهم على الفساد والفشل، ولهذا يسعون الى تشريع قانون فيه عقوبات وغرامات مالية بحسب الأهواء السياسية والحزبية".

وأضاف سالم لـ"إرم نيوز"، أن "القانون خطير جداً على الحريات كافة ولهذا سنعمل بالضغط البرلماني لمنع تمريره، فلا يمكن القبول بقانون مفصل وفق أهواء الكتل المتنفذة، التي لا تقبل أي انتقاد ولا تقبل أي رأي يخالفها، فهي تريد من هذا القانون تكريس نفوذها بشكل أكبر".

ولفت إلى أن "القوى السياسية المتنفذة مازالت تخشى اندلاع ثورة شعبية ثانية كبرى كما حصل في (ثورة تشرين)، ولهذا هي تريد استباق ذلك".